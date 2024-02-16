Павлюченкова проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе

Казахстанка Елена Рыбакина обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову в полуфинале турнира в Дохе (Катар) со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

На счету Рыбакиной 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. У россиянки — 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк из 9.

В финале Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек, ее соперница по полуфиналу Каролина Плишкова из Чехии снялась с матча из-за травмы спины.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал