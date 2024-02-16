Павлюченкова проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе
Казахстанка Елена Рыбакина обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову в полуфинале турнира в Дохе (Катар) со счетом 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
На счету Рыбакиной 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. У россиянки — 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк из 9.
В финале Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек, ее соперница по полуфиналу Каролина Плишкова из Чехии снялась с матча из-за травмы спины.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:4
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