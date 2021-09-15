Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Люксембурге
15:40
Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Люксембурге. Во втором круге соревнований она уступила Кларе Таусон в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:7 (1:7).
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Клара Таусон (Дания) — Екатерина Александрова (Россия, 4) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:1)
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