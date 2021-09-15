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Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Люксембурге

15:40
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Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Люксембурге. Во втором круге соревнований она уступила Кларе Таусон в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:7 (1:7).

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Клара Таусон (Дания) — Екатерина Александрова (Россия, 4) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:1)

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Александр Кравченко все материалы автора

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