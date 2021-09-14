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Грачева не смогла выйти во второй круг турнира в Люксембурге

22:36

Россиянка Варвара Грачева не смогла выйти во второй круг турнира в Люксембурге. На старте соревнований она уступила хозяйке корта Мэнди Минелле в двух сетах.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мэнди Минелла (Люксембург, WC) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:4

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Иван Шитик все материалы автора

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