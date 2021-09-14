Грачева не смогла выйти во второй круг турнира в Люксембурге
22:36
Россиянка Варвара Грачева не смогла выйти во второй круг турнира в Люксембурге. На старте соревнований она уступила хозяйке корта Мэнди Минелле в двух сетах.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мэнди Минелла (Люксембург, WC) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:4
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