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Пегула победила Жабер и вышла в полуфинал турнира в Монреале

05:35
Джессика Пегула. Фото Twitter
Джессика Пегула. Фото Twitter
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Американская теннисистка Джессика Пегула в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Американка не сделала ни одного эйса, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5.

В полуфинале турнира Пегула встретится с итальянкой Камилой Джорджи.

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Сергей Разин все материалы автора

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