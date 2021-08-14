Пегула победила Жабер и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Американская теннисистка Джессика Пегула в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Американка не сделала ни одного эйса, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5.

В полуфинале турнира Пегула встретится с итальянкой Камилой Джорджи.