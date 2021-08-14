Пегула победила Жабер и вышла в полуфинал турнира в Монреале
05:35
Американская теннисистка Джессика Пегула в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Американка не сделала ни одного эйса, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5.
В полуфинале турнира Пегула встретится с итальянкой Камилой Джорджи.
The three-set wins continue for the ??@JLPegula bounces back to defeat Jabeur 1-6, 7-6(4), 6-0!#OBN21 pic.twitter.com/N32z3jAwHa— wta (@WTA) August 14, 2021
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