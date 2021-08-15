Джорджи обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Монреале

Итальянская теннисистка Камила Джорджи в полуфинале турнира в Монреале обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Итальянка сделала 3 эйса и совершила 8 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

В финале турнира Джорджи встретится с Каролиной Плишковой из Чехии. Для 29-летней итальянки это первый финал турнира WTA 1000.