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Кудерметова и Рыбакина не смогли выйти в финал турнира в Монреале в парном разряде

04:55
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана в полуфинале турнира в Монреале в парном разряде уступила Габриэле Дабровски и Луизе Стефани со счетом 2:6, 3:6.

Поединок продлился 1 час 2 минуты. Кудерметова и Рыбакина сделали 2 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовали 2 брейк-пойнта из 5.

В финале турнира Дабровски и Стефани встретятся с парой Дарья Юрак (Хорватия) и Андрея Клепач (Словения).

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Сергей Разин все материалы автора

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