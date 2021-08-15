Кудерметова и Рыбакина не смогли выйти в финал турнира в Монреале в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана в полуфинале турнира в Монреале в парном разряде уступила Габриэле Дабровски и Луизе Стефани со счетом 2:6, 3:6.

Поединок продлился 1 час 2 минуты. Кудерметова и Рыбакина сделали 2 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовали 2 брейк-пойнта из 5.

В финале турнира Дабровски и Стефани встретятся с парой Дарья Юрак (Хорватия) и Андрея Клепач (Словения).