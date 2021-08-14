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Плишкова победила Соболенко и вышла в финал турнира в Монреале

21:36
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Чешка Каролина Плишкова стала первой финалисткой турнира в Монреле. В полуфинале она обыграла Арину Соболенко из Белоруссии — 6:3, 6:4.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:3, 6:4

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Иван Шитик все материалы автора

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