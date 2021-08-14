Плишкова победила Соболенко и вышла в финал турнира в Монреале
21:36
Чешка Каролина Плишкова стала первой финалисткой турнира в Монреле. В полуфинале она обыграла Арину Соболенко из Белоруссии — 6:3, 6:4.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:3, 6:4
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