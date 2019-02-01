"Даша - большая молодец, но я рада, что смогла выиграть". Звонарева - о победе над Касаткиной

Российская теннисистка Вера Звонарева после победы над соотечественницей Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге заявила, что успеет восстановиться к следующему матчу.
- К сожалению, жребий свел нас с Дашей в четвертьфинале, - приводит слова Звонаревой официальный сайт турнира. - Один из нас должен был победить сегодня. Матч был очень сложным, очень хорошим. Даша – большая молодец, но я рада, что смогла справиться и выиграть.
У меня будет время до завтра отдохнуть. Считаю, что я в достаточно хорошей физической форме - думаю, что успею восстановиться и смогу в следующем матче хорошую игру.
Напомним, в полуфинале Звонарева сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич.
Дополнительная информация
http://lt.formulatx.com/blog/2019/02/01/zvonareva-prodlila-proigryshnuyu-seriyu-kasatkinoj-i-vyshla-v-polufinal/