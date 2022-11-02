Данилина и Хаддад-Майя обыграли Дабровски и Олмос в группе Итогового турнира WTA

Казахстанская теннисистка Анна Данилина и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграли канадку Габриэлу Дабровски и мексиканку Джулиану Олмос.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:0. На счету победительниц 1 эйс, 7 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В следующем матче Данилина и Хаддад-Майя встретятся с парой Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия).