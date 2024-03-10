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10 марта, 08:45

Цуренко уступила Наварро во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Украинская теннисистка Леся Цуренко во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила американке Эмме Наварро со счетом 6:4, 5:7, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. На счету 34-летней украинки 8 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В третьем круге Наварро встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмма Наварро (США, 23) — Леся Цуренко (Украина) — 4:6, 7:5, 7:5

Леся Цуренко
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