Цуренко уступила Наварро во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Украинская теннисистка Леся Цуренко во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила американке Эмме Наварро со счетом 6:4, 5:7, 5:7.
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. На счету 34-летней украинки 8 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.
В третьем круге Наварро встретится с украинкой Элиной Свитолиной.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эмма Наварро (США, 23) — Леся Цуренко (Украина) — 4:6, 7:5, 7:5
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