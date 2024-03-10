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10 марта, 09:16

Блинкова поблагодарила свою команду после выхода в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победный матч над американкой Джессикой Пегулой (6:2, 3:6, 6:3) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Конечно, я пошла к своей команде после матча. Я так благодарна им за нашу работу. У меня нет слов. Мы многого вместе достигли. Мои мечты сбываются, я им очень благодарна», — приводит слова Блинковой The Tennis Letter.

Во третьем круге Блинкова сыграет с француженкой Диан Парри.

Анна Блинкова
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