Блинкова поблагодарила свою команду после выхода в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победный матч над американкой Джессикой Пегулой (6:2, 3:6, 6:3) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Конечно, я пошла к своей команде после матча. Я так благодарна им за нашу работу. У меня нет слов. Мы многого вместе достигли. Мои мечты сбываются, я им очень благодарна», — приводит слова Блинковой The Tennis Letter.

Во третьем круге Блинкова сыграет с француженкой Диан Парри.