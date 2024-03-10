Соболенко на тай-брейке обыграла Стирнс и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Пэйтон Стирнс со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6).
Встреча продолжалась 2 часа 55 минут. На счету 25-летней белоруски 10 эйсов, 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В третьем круге Соболенко встретится с британкой Эммой Радукану.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Пейтон Стирнс (США) — 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6)
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