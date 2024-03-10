Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

10 марта, 08:05

Соболенко на тай-брейке обыграла Стирнс и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Пэйтон Стирнс со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 2 часа 55 минут. На счету 25-летней белоруски 10 эйсов, 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге Соболенко встретится с британкой Эммой Радукану.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Пейтон Стирнс (США) — 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6)

Арина Соболенко
5
3
Читайте также
Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Двоеглазова и Лазарев победили в финале юниорского «Гран-при России»
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самсонова уступила Осаке во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Цуренко уступила Наварро во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Новости
RSS RSS
Все новости