Чесноков считает, у Касаткиной были причины для смены тренера

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отреагировал на новость о том, что российская теннисистка Дарья Касаткина сменила тренера.

«Знаете, результаты Касаткиной в последнее время были грустные. Почему бы не попробовать поработать с другим специалистом? Бывают ситуации, когда тренер себя исчерпал, и игрок уже не понимает, что от него требуется. Может, она не видит с ним больше никаких перспектив. Ничего страшного в этом нет, если что, всегда можно будет воссоединиться.

Она проиграла с разгромным счетом Варваре Грачевой в первом круге Australian Open, для игрока из первой десятки это никуда не годится, и в принципе ее результаты не впечатляли. Может быть, с новым тренером у нее получится, и он сможет улучшить результаты и привнести что-то новое в ее игру», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Сегодня, 18 февраля, Касаткина сообщила о том, что прекратила сотрудничество с испанцем Карлосом Мартинесом.