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Сегодня, 21:04

Кудерметова сыграет с Наеф в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Швейцарская теннисистка Селин Наеф обыграла американку Кэтрин Макнелли во втором круге турнира в Хертогенбосе — 3:6, 6:4, 6:3.

Девушки провели на корте 2 часа 4 минуты.

В 1/4 финала турнира Наеф сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Селин Наеф (Швейцария, WC) — Кэтрин Макнелли (США, 8) — 3:6, 6:4, 6:3

Теннис
Вероника Кудерметова
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