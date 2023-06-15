Кудерметова сыграет с Наеф в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе
Швейцарская теннисистка Селин Наеф обыграла американку Кэтрин Макнелли во втором круге турнира в Хертогенбосе — 3:6, 6:4, 6:3.
Девушки провели на корте 2 часа 4 минуты.
В 1/4 финала турнира Наеф сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Селин Наеф (Швейцария, WC) — Кэтрин Макнелли (США, 8) — 3:6, 6:4, 6:3
Новости