Мухова — о дебюте в топ-10: «В конце 2022 года я была вне топ-200. Так что это невероятно»

Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала свой дебют в топ-10. Она войдет туда после турнира в Цинциннати, в котором вышла в финал.

«По-моему, в конце прошлого года я была даже вне топ-200. Так что это невероятно. Я всегда надеялась и верила, что смогу туда попасть, но никогда не знаешь. В прошлом проблемой было здоровье, оно всегда меня останавливало. А теперь я до конца жизни могу говорить, что была в числе 10 лучших теннисисток мира. Это большое достижение», — сказала Мухова на пресс-конференции.

В полуфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати 26-летняя чешка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко. За титул Мухова поборется с американкой Коко Гауфф.