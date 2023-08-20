Мухова: «Молодые девушки берут с нас пример»

17-я ракетка мира Каролина Мухова прокомментировала появление большого количества молодых талантливых чешских теннисисток.

«Я не знаю, [с чем это связано]. Думаю, у нас замечательные тренеры», — приводит Tennis Up tо Date слова Муховой.

Еще одной причиной, по ее словам, может быть стремление молодых игроков повторить успех более опытных своих соотечественниц.

«Нас много, и молодые девушки смотрят на нас. Когда я была моложе, тоже брала пример. Ты понимаешь, что можешь достичь того же. Думаешь, почему я не могу сделать это, если у них получилось?» — добавила теннисистка.

Ранее Мухова вышла в финал турнира в Цинциннати. По итогам «мастерса» 26-летняя спортсменка войдет в топ-10 рейтинга WTA. На данный момент две чешские теннисистки располагаются в десятке — Петра Квитова (9-я) и Маркета Вондроушова (10-я). Еще одна их соотечественница Барбора Крейчикова занимает 11-ю строчку.