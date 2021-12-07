Канадская теннисистка Бьянка Андрееску приостановила карьеру. Спортсменка пропустит начало следующего сезона, включая Australian Open.

21-летняя спортсменка в своем Twitter сообщила, что ее бабушка тяжело перенесла коронавирус, что очень повлияло на физическое и моральное состояние Андрееску. Поэтому ей нужен перерыв, чтобы прийти в себя.

На данный момент теннисистка занимает 46-е место в рейтинге WTA.