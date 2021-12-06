Шарапова назвала замечательным решение WTA приостановить проведение турниров в Китае из-за дела Пэн Шуай
Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение WTA приостановить проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай.
«На самом деле, я под впечатлением от того, какую позицию заняла WTA и как она вступилась за Пэн Шуай. Стив Саймон сделал верный шаг, и это замечательно. В первую очередь я думаю о людях, а уже потом о бизнесе, поэтому полностью поддерживаю позицию тура», — приводит слова Шараповой CNBC.
В ноябре китайская теннисистка Пэн Шуай опубликовала пост в социальной сети Weibo, в котором обвинила бывшего вице-премьера страны Жанг Гаоли, в том, что 10 лет назад тот насильственно склонил ее к сексуальным отношениям.
Через некоторое время публикация была удалена, а с теннисисткой не могли связаться почти две недели.
Дополнительная информация:
https://www.cnbc.com/2021/12/06/maria-sharapova-takes-equity-stake-in-investment-platform-publiccom-.html
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