Шарапова назвала замечательным решение WTA приостановить проведение турниров в Китае из-за дела Пэн Шуай

Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение WTA приостановить проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай.

«На самом деле, я под впечатлением от того, какую позицию заняла WTA и как она вступилась за Пэн Шуай. Стив Саймон сделал верный шаг, и это замечательно. В первую очередь я думаю о людях, а уже потом о бизнесе, поэтому полностью поддерживаю позицию тура», — приводит слова Шараповой CNBC.

В ноябре китайская теннисистка Пэн Шуай опубликовала пост в социальной сети Weibo, в котором обвинила бывшего вице-премьера страны Жанг Гаоли, в том, что 10 лет назад тот насильственно склонил ее к сексуальным отношениям.

Через некоторое время публикация была удалена, а с теннисисткой не могли связаться почти две недели.