Бронцетти проиграла Русе в 1/4 финала турнира в Палермо

Румынка Елена-Габриэла Русе вышла в полуфинал турнира в Палермо. В четвертьфинале она в двух сетах переиграла итальянку Лючия Бронцетти, попавшая по wild-card на этот турнир.

Следующим соперником Русе будет француженка Осеан Доден.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Лючия Бронцетти (Италия, WC) — 6:4, 7:5