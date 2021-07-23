Чжан Шуай обыграла Данилович в четвертьфинале турнира в Палермо
22:44
Китайская теннисистка Чжан Шуай победила сербку Ольгу Данилович (4:6, 6:3, 7:6 (7:2)) в 1/4 финала турнира WTA в Палермо (Испания).
В полуфинале китаянка сыграет с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США) — Астра Шарма (Австралия).
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Чжан Шуай (Китай, 4, WC) — Ольга Данилович (Сербия) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2)
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