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Чжан Шуай обыграла Данилович в четвертьфинале турнира в Палермо

22:44
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Китайская теннисистка Чжан Шуай победила сербку Ольгу Данилович (4:6, 6:3, 7:6 (7:2)) в 1/4 финала турнира WTA в Палермо (Испания).

В полуфинале китаянка сыграет с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США) — Астра Шарма (Австралия).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чжан Шуай (Китай, 4, WC) — Ольга Данилович (Сербия) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2)

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Евгений Петров все материалы автора

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