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Коллинз пробилась в полуфинал турнира в Палермо

02:04

Американка Дэниэлл Коллинз вышла в полуфинал турнира в Палермо. В четвертьфинале она выиграла у Астры Шармы из Австралии — 6:1, 6:4.

Следующим соперником Коллинз будет китаянка Чжан Шуай.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США, 1) — Астра Шарма (Австралия, 7) — 6:1, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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