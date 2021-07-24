Коллинз пробилась в полуфинал турнира в Палермо
02:04
Американка Дэниэлл Коллинз вышла в полуфинал турнира в Палермо. В четвертьфинале она выиграла у Астры Шармы из Австралии — 6:1, 6:4.
Следующим соперником Коллинз будет китаянка Чжан Шуай.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дэниэлл Коллинз (США, 1) — Астра Шарма (Австралия, 7) — 6:1, 6:4
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