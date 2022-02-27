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Сегодня, 07:58

Боузкова вышла в финал турнира WTA в Гвадалахаре

Иван Торопцев
Корреспондент

Чешская теннисистка Мария Боузкова вышла в финал турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).

В полуфинале Боузкова победила китаянку Ван Цян в двух сетах — 6:3, 6:3.

В финале чешка встретится с американкой Слоан Стивенс, которая вышла в финал благодаря отказу россиянки Анны Калинской доигрывать полуфинал.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Abierto Akron Zapopan

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мария Боузкова (Чехия) — Ван Цян (Китай) — 6:3, 6:3

Теннис
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Стивенс вышла в финал турнира WTA в Гвадалахаре благодаря отказу Калинской
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