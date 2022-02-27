Боузкова вышла в финал турнира WTA в Гвадалахаре
Чешская теннисистка Мария Боузкова вышла в финал турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).
В полуфинале Боузкова победила китаянку Ван Цян в двух сетах — 6:3, 6:3.
В финале чешка встретится с американкой Слоан Стивенс, которая вышла в финал благодаря отказу россиянки Анны Калинской доигрывать полуфинал.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Abierto Akron Zapopan
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Мария Боузкова (Чехия) — Ван Цян (Китай) — 6:3, 6:3
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