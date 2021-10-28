Большова и Рахимова проиграли в четвертьфинале парного турнира в Курмайере
22:13
Испанка Алена Большова и россиянка Камилла Рахимова проиграли в 1/4 финала турнира WTA в Курмайере (Италия) в парном разряде.
Российско-испанский дуэт уступил паре Эликсан Лешемия/Сабрина Сантамария (Франция/США). Счет матча — 6:1, 5:7, 10:7.
В полуфинале победительницы сыграют с китайской парой Ван Синьюй/Чжэн Сайсай.
Курмайер (Италия)
Турнир WTA Courmayeur Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Эликсан Лешемия/Сабрина Сантамария (Франция/США, 4) — Алена Большова/Камилла Рахимова (Испания/Россия) — 6:1, 5:7, 10:7
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