Большова и Рахимова проиграли в четвертьфинале парного турнира в Курмайере

Испанка Алена Большова и россиянка Камилла Рахимова проиграли в 1/4 финала турнира WTA в Курмайере (Италия) в парном разряде.

Российско-испанский дуэт уступил паре Эликсан Лешемия/Сабрина Сантамария (Франция/США). Счет матча — 6:1, 5:7, 10:7.

В полуфинале победительницы сыграют с китайской парой Ван Синьюй/Чжэн Сайсай.

Курмайер (Италия)

Турнир WTA Courmayeur Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Эликсан Лешемия/Сабрина Сантамария (Франция/США, 4) — Алена Большова/Камилла Рахимова (Испания/Россия) — 6:1, 5:7, 10:7