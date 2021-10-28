Контавейт обыграла Ван Уйтванк во втором раунде турнира в Клуж-Напоке
21:29
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт победила бельгийку Элисон Ван Уйтванк (6:3, 6:4) в матче второго раунда турнира в Клуж-Напоке (Румыния).
Следующей соперницей эстонки станет украинка Ангелина Калинина.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:3, 6:4
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