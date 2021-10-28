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Контавейт обыграла Ван Уйтванк во втором раунде турнира в Клуж-Напоке

21:29
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт победила бельгийку Элисон Ван Уйтванк (6:3, 6:4) в матче второго раунда турнира в Клуж-Напоке (Румыния).

Следующей соперницей эстонки станет украинка Ангелина Калинина.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:3, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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