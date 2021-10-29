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Дьяченко и Панова вышли в полуфинал турнира в Курмайере

02:16
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Российские теннистки Виталия Дьяченко и Александра Панова одержали победу в четвертьфинале турнира в Курмайере. В трех сетах они обыграли Ингрид Нил и Алисию Росольску.

Следующими соперницами россиянок будут Эри Хозуми и Чжан Шуай.

Курмайер (Италия)

Турнир WTA Courmayeur Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Виталия Дьяченко/Александра Панова (Россия) — Ингрид Нил/Алисия Росольска (США/Польша) — 1:6, 6:1, 15:13

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Евгений Козинов все материалы автора
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