Дьяченко и Панова вышли в полуфинал турнира в Курмайере
02:16
Российские теннистки Виталия Дьяченко и Александра Панова одержали победу в четвертьфинале турнира в Курмайере. В трех сетах они обыграли Ингрид Нил и Алисию Росольску.
Следующими соперницами россиянок будут Эри Хозуми и Чжан Шуай.
Курмайер (Италия)
Турнир WTA Courmayeur Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Виталия Дьяченко/Александра Панова (Россия) — Ингрид Нил/Алисия Росольска (США/Польша) — 1:6, 6:1, 15:13
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