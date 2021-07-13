Блинкова вышла во второй круг турнира в Лозанне
19:14
Россиянка Анна Блинкова с победы стартовала на теннисном турнире в Лозанне. В первом круге она в трех сетах переиграла представительницу Белоруссии Ольгу Говорцову — 2:6, 6:4, 6:2.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия, 8) — Ольга Говорцова (Белоруссия) — 2:6, 6:4, 6:2
Фиона Ферро (Франция, 2) — Армони Тан (Франция) — 7:5, 6:2
Лючия Бронцетти (Италия, Q) — Тесс Суньо (Швейцария, WC) — 6:1, 6:0
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