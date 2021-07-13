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Блинкова вышла во второй круг турнира в Лозанне

19:14
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Россиянка Анна Блинкова с победы стартовала на теннисном турнире в Лозанне. В первом круге она в трех сетах переиграла представительницу Белоруссии Ольгу Говорцову — 2:6, 6:4, 6:2.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия, 8) — Ольга Говорцова (Белоруссия) — 2:6, 6:4, 6:2

Фиона Ферро (Франция, 2) — Армони Тан (Франция) — 7:5, 6:2

Лючия Бронцетти (Италия, Q) — Тесс Суньо (Швейцария, WC) — 6:1, 6:0

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Иван Шитик все материалы автора

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