Калинская уступила в первом круге турнира в Будапеште
Россиянка Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире в Будапеште. Она в двух сетах проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) — Анна Калинская (Россия) — 6:4, 7:6 (7:5)
Панна Удварди (Венгрия, WC) — Майар Шериф (Египет) — 6:3, 6:1
Александра Соснович (Белоруссия, 6) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:0, 2:0 отказ Бабош
Дэниэлл Коллинз (США, 2) — Мартина Ди Джузеппе (Италия, LL) — 6:2, 6:1
Ивана Йорович (Сербия) — Жаклин Кристьян (Румыния, Q) — 5:7, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)
Ана Богдан (Румыния, 5) — Варвара Лепченко (США) — 6:4, 7:5
Река-Луца Яни (Венгрия, WC) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 7:5
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