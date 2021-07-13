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Калинская уступила в первом круге турнира в Будапеште

17:14
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Россиянка Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире в Будапеште. Она в двух сетах проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Анна Калинская (Россия) — 6:4, 7:6 (7:5)

Панна Удварди (Венгрия, WC) — Майар Шериф (Египет) — 6:3, 6:1

Александра Соснович (Белоруссия, 6) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:0, 2:0 отказ Бабош

Дэниэлл Коллинз (США, 2) — Мартина Ди Джузеппе (Италия, LL) — 6:2, 6:1

Ивана Йорович (Сербия) — Жаклин Кристьян (Румыния, Q) — 5:7, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)

Ана Богдан (Румыния, 5) — Варвара Лепченко (США) — 6:4, 7:5

Река-Луца Яни (Венгрия, WC) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 7:5

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Иван Шитик все материалы автора

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