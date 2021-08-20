Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Бенчич вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

06:28
Теги:

Швейцарка Белинда Бенчич вышла во второй круг турнира в Цинциннати. Ее соперница Каролина Мухова по ходу второго сета отказалась от продолжения борьбы.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Белинда Бенчич (Швейцария) — Каролина Мухова (Чехия) — 7:5, 2:1, отказ 2-го игрока

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/cincinnati/2021/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Лига конференций, раунд плей-офф. Результаты матчей
Андрей Свечников подпишет восьмилетний контракт с «Каролиной»
Шомуродов отреагировал на победу «Ромы» и дебютный гол за римлян
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд