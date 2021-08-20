Бенчич вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
06:28
Швейцарка Белинда Бенчич вышла во второй круг турнира в Цинциннати. Ее соперница Каролина Мухова по ходу второго сета отказалась от продолжения борьбы.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Белинда Бенчич (Швейцария) — Каролина Мухова (Чехия) — 7:5, 2:1, отказ 2-го игрока
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