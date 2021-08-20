Бенчич вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Швейцарка Белинда Бенчич вышла во второй круг турнира в Цинциннати. Ее соперница Каролина Мухова по ходу второго сета отказалась от продолжения борьбы.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Белинда Бенчич (Швейцария) — Каролина Мухова (Чехия) — 7:5, 2:1, отказ 2-го игрока