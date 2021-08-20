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Кудерметова и Рыбакина проиграли во втором круге парного разряда в Цинциннати

06:11
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Россиянка Вероника Кудерметова в пре с казашкой Еленой Рыбакиной проиграла во втором круге парного разряда на турнире в Цинциннати. В двух сетах они уступили американке Николь Меличар и голландке Деми Схурс.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Николь Меличар (США) / Деми Схурс (Голландия) — Вероника Кудерметова (Россия) / Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:4, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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