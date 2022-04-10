Бенчич стала победительницей на турнире в Чарльстоне
21-я ракетка мира, швейцарка Белинда Бенчич, обыграла туниску Онс Жабер, занимающую 10-ю строчку рейтинга WTA, в трех сетах финале турнира в Чарльстоне.
За 2 часа 35 минут матча 25-летняя Бенчич выполнила один эйс, пять раз ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а 27-летняя Жабер четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала пять брейков.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 888 636 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Онс Жабер (Тунис, 4) — 6:1, 5:7, 6:4
Новости