Бенчич стала победительницей на турнире в Чарльстоне

21-я ракетка мира, швейцарка Белинда Бенчич, обыграла туниску Онс Жабер, занимающую 10-ю строчку рейтинга WTA, в трех сетах финале турнира в Чарльстоне.

За 2 часа 35 минут матча 25-летняя Бенчич выполнила один эйс, пять раз ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а 27-летняя Жабер четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала пять брейков.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 888 636 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Онс Жабер (Тунис, 4) — 6:1, 5:7, 6:4