Немка Татьяна Мария выиграла турнир в Боготе

Представительница Германии Татьяна Мария выиграла теннисный турнир в Боготе. В финале она в трех сетах победила Лауру Пигосси из Бразилии.

За 2 часа 29 минут матча 34-летняя Мария выполнила шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 27-летняя Пигосси ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала два брейка.

В апреле прошлого года Мария родила вторую дочь, а в августе вернулась в тур.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Татьяна Мария (Германия, Q) — Лаура Пигосси (Бразилия, Q) — 6:3, 4:6, 6:2