Вероника Кудерметова опустилась на семь позиций в рейтинге WTA
На официальном сайте WTA появилась обновленная версия рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде.
Россиянка Вероника Кудерметова с 22-го места опустилась на семь строчек и теперь идет 29-й. Первой ракеткой России продолжает быть Анастасия Павлюченкова, которая опустилась с 14-го на 15-е место.
Рейтинг WTA. 11 апреля
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 6711 очков.
2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4975.
3 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4885.
4 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 4711.
5 (4). Мария Саккари (Греция) — 4705.
6 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4511.
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4252.
8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3151.
9 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3095.
10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070...
15 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473...
26 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1770...
29 (22). Вероника Кудерметова (Россия) — 1675...
31 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1532...