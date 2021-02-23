Халеп снялась с турнира в Дохе
11:24
Румынская теннисистка Симона Халеп пропустит турнир WTA в Дохе, сообщает портал Antena24 23 февраля.
Третья «ракетка» мира на пока никак не прокомментировала данную информацию. Известно лишь, что она планирует выступить на следующем турнире в Дубае, где Халеп является действующей чемпионкой.
Турнир в Дохе пройдет с 8 по 13 марта.
Дополнительная информация:
https://www.antena24.ro/simona-halep-s-a-retras-de-la-turneul-de-la-doha.html
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