Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Халеп снялась с турнира в Дохе

11:24
Теги:

Румынская теннисистка Симона Халеп пропустит турнир WTA в Дохе, сообщает портал Antena24 23 февраля.

Третья «ракетка» мира на пока никак не прокомментировала данную информацию. Известно лишь, что она планирует выступить на следующем турнире в Дубае, где Халеп является действующей чемпионкой.

Турнир в Дохе пройдет с 8 по 13 марта.

Дополнительная информация:

https://www.antena24.ro/simona-halep-s-a-retras-de-la-turneul-de-la-doha.html

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир