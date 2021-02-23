Халеп снялась с турнира в Дохе

Румынская теннисистка Симона Халеп пропустит турнир WTA в Дохе, сообщает портал Antena24 23 февраля.

Третья «ракетка» мира на пока никак не прокомментировала данную информацию. Известно лишь, что она планирует выступить на следующем турнире в Дубае, где Халеп является действующей чемпионкой.

Турнир в Дохе пройдет с 8 по 13 марта.