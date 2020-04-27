Бельгийскую теннисистку Флипкенс оштрафовали за пересечение границы на велосипеде

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс была оштрафована за пересечение границы с Нидерландами.

77-я ракетка мира во время велопрогулки случайно пересекла границу и была остановлена полицейскими. Спортсменке был выписан штраф в 250 евро.

— Я выбрала маршрут протяженностью 130 километров, — приводит слова Флипкенс Het Laatste Nieuws. — Проехав через небольшой лес, я оказалась на дороге, которая вела в Нидерланды. Сразу же я начала искать обратный путь, но была остановлена полицейскими. Мне не дали объясниться и сразу же выписали штраф. На моем пути не было никаких указателей. Да, я ошиблась, но предупреждение со стороны полицейских выглядело бы более логичным.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Бельгии составляет 46 134 человека, 7 094 умерло, 10 785 выздоровело.