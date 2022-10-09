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9 октября, 16:45

Бельгийка Элисе Мертенс стала победительницей турнира в Тунисе

Иван Шитик
Корреспондент
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42-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс стала чемпионкой нового турнира категории WTA, который прошел в Монастире (Тунис).

В финальном матче Мертнес одержала разгромную победу над француженкой Ализе Корне в двух сетах — со счетом 6:2, 6:0. Матч продолжался 1 час и 22 минуты.

Для 26-летней Мертенс это седьмой титул на уровне WTA и первый в текущем сезоне.

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Monastir

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Элисе Мертенс (Бельгия, 5) — Ализе Корне (Франция, 3, WC) — 6:2, 6:0

Корне Ализе
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