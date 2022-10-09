Американки Макнелли и Паркс стали победительницами турнира в Чехии в парном разряде
Американки Кэтрин Макнелли и Алисия Паркс в финале парного разряда турнира в Чехии обыграли Алисию Росольска и Эрин Рутлайфф со счетом 6:3, 6:2.
Таким образом, Макнелли и Паркс стали победительницами турнира.
Острава (Чехия)
Турнир WTA AGEL Open 2022
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Кэтрин Макнелли/Алисия Паркс (США) — Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия, 3) — 6:3, 6:2
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