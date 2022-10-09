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9 октября, 14:23

Американки Макнелли и Паркс стали победительницами турнира в Чехии в парном разряде

Виктория Кравченко
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Американки Кэтрин Макнелли и Алисия Паркс в финале парного разряда турнира в Чехии обыграли Алисию Росольска и Эрин Рутлайфф со счетом 6:3, 6:2.

Таким образом, Макнелли и Паркс стали победительницами турнира.

Острава (Чехия)

Турнир WTA AGEL Open 2022

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Кэтрин Макнелли/Алисия Паркс (США) — Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия, 3) — 6:3, 6:2

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