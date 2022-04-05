Бегу вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Румынская теннисистка Ирина Бегу в первом круге турнира в Чарльстоне обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. Румынка сделала один эйс и одну двойную ошибку, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Бегу встретится с победительницей матча Софи Чанг (США, Q) — Айла Томлянович (Австралия, 14).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 888 636 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Ван Синьюй (Китай) — 7:6 (7:2), 6:4