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Сегодня, 20:36

Россиянка Рахимова вышла во второй круг турнира в Боготе

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла сербку Александру Крунич в первом круге турнира в Боготе. Встреча длилась 2 часа 8 минут.

Во втором круге Рахимова сыграет с победителем пары Река-Луца Яни (Венгрия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия) — Александра Крунич (Сербия) — 6:2, 3:6, 7:5

Теннис
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