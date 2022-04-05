Россиянка Рахимова вышла во второй круг турнира в Боготе
Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла сербку Александру Крунич в первом круге турнира в Боготе. Встреча длилась 2 часа 8 минут.
Во втором круге Рахимова сыграет с победителем пары Река-Луца Яни (Венгрия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2).
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия) — Александра Крунич (Сербия) — 6:2, 3:6, 7:5
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