Кудерметова проиграла Халеп в финале турнира WTA в Мельбурне
11:10
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выиграть турнир WTA в Мельбурне.
В финале Кудерметова уступила Симоне Халеп из Румынии в двух сетах — 2:6, 3:6.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Melbourne Summer Set 1
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Симона Халеп (Румыния, 2) — Вероника Кудерметова (Россия, 3) — 6:2, 6:3
Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю