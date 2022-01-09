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Кудерметова проиграла Халеп в финале турнира WTA в Мельбурне

11:10
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выиграть турнир WTA в Мельбурне.

В финале Кудерметова уступила Симоне Халеп из Румынии в двух сетах — 2:6, 3:6.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 1

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Симона Халеп (Румыния, 2) — Вероника Кудерметова (Россия, 3) — 6:2, 6:3

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Иван Торопцев все материалы автора
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