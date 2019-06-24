Барти из-за травмы снялась с турнира в Истбурне

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти снялась с турнира в Истбурне (Великобритания) из-за травмы правой руки, информирует сайт WTA. Повреждение она получила во время выступления на турнире в Бирмингеме, который она выиграла.

– С этой травмой я живу с 16 лет. Во время повышенных нагрузок она обостряется, – отметила Барти. – Сейчас нужно подумать об этом. Мы знаем, что делать, особенно в этом вопросе важны первые дни. Думаю, что я справлюсь с этой травмой в течение следующих трех-четырех дней и буду готова к Уимблдону.