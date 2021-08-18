Барти и Остапенко одержали победы во втором раунде турнира в Цинциннати

Австралийская теннисистка Эшли Барти победила британку Хизер Уотсон (6:4, 7:6 (7:3) в матче второго раунда турнира WTA в Цинциннати (США).

Ее следующей соперницей станет победительница пары Элисон Риске (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия).

Представительница Латвии Елена Остапенко прошла в следующий раунд, так как ее соперница американка Дженифер Брэди снялась из-за травмы в третьем сете. Соперницей Остапенко стала немка Ангелик Кербер.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Хизер Уотсон (Великобритания, Q) — 6:4, 7:6 (7:3)

Елена Остапенко (Латвия) — Дженнифер Брэди (США, 13) — 6:7 (2:7), 5:4 отказ 2-го игрока