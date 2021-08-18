Барти и Остапенко одержали победы во втором раунде турнира в Цинциннати
23:09
Австралийская теннисистка Эшли Барти победила британку Хизер Уотсон (6:4, 7:6 (7:3) в матче второго раунда турнира WTA в Цинциннати (США).
Ее следующей соперницей станет победительница пары Элисон Риске (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия).
Представительница Латвии Елена Остапенко прошла в следующий раунд, так как ее соперница американка Дженифер Брэди снялась из-за травмы в третьем сете. Соперницей Остапенко стала немка Ангелик Кербер.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Хизер Уотсон (Великобритания, Q) — 6:4, 7:6 (7:3)
Елена Остапенко (Латвия) — Дженнифер Брэди (США, 13) — 6:7 (2:7), 5:4 отказ 2-го игрока
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