Осака обыграла Гауфф во втором круге турнира в Цинциннати
21:36
Японская теннисистка Наоми Осака победила американку Кори Гауфф (4:6, 6:3, 6:4) во втором раунде турнира WTA в Цинциннати (США).
Следующей соперницей японки станет швейцарка Жиль Тайхманн.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Наоми Осака (Япония, 2) — Кори Гауфф (США) — 4:6, 6:3, 6:4
Жиль Тайхманн (Швейцария, WC) — Бернарда Пера (США, WC) — 6:1, 6:
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