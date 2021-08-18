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Осака обыграла Гауфф во втором круге турнира в Цинциннати

21:36
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Японская теннисистка Наоми Осака победила американку Кори Гауфф (4:6, 6:3, 6:4) во втором раунде турнира WTA в Цинциннати (США).

Следующей соперницей японки станет швейцарка Жиль Тайхманн.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония, 2) — Кори Гауфф (США) — 4:6, 6:3, 6:4

Жиль Тайхманн (Швейцария, WC) — Бернарда Пера (США, WC) — 6:1, 6:

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Евгений Петров все материалы автора

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