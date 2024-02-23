Бадоса: «Теннис — моя жизнь, и я сделаю все, чтобы вернуться как можно скорее»

Испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала пост, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку в трудный для нее период.

«Хочу сказать спасибо всем, кто в последние дни присылает мне сообщения с поддержкой. Для меня это сложный момент. [Восстановление] это долгий процесс, но я не сдамся. Теннис — моя жизнь и страсть, и я сделаю все, чтобы вернуться как можно скорее и снова насладиться этим спортом», — написала она в своих соцсетях.

19 февраля Бадоса со слезами снялась со стартового матча турнира в Дубае против представительницы Швейцарии Лулу Сан. Перед тем как отказаться от встречи, она брала медицинский перерыв. Ранее у спортсменки были проблемы со спиной, из-за чего она пропустила вторую половину сезона-2023.