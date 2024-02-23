Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

23 февраля, 18:30

Бадоса: «Теннис — моя жизнь, и я сделаю все, чтобы вернуться как можно скорее»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала пост, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку в трудный для нее период.

«Хочу сказать спасибо всем, кто в последние дни присылает мне сообщения с поддержкой. Для меня это сложный момент. [Восстановление] это долгий процесс, но я не сдамся. Теннис — моя жизнь и страсть, и я сделаю все, чтобы вернуться как можно скорее и снова насладиться этим спортом», — написала она в своих соцсетях.

19 февраля Бадоса со слезами снялась со стартового матча турнира в Дубае против представительницы Швейцарии Лулу Сан. Перед тем как отказаться от встречи, она брала медицинский перерыв. Ранее у спортсменки были проблемы со спиной, из-за чего она пропустила вторую половину сезона-2023.

Теннис
0
Читайте также
Форвард «Краснодара» Кордоба поделился мнением о судействе в РПЛ
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче НХЛ
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паолини обыграла Кирстю и вышла в финал турнира в Дубае

Калинская победила Свентек и вышла в финал турнира в Дубае
Новости
RSS RSS
Все новости