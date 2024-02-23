Паолини обыграла Кирстю и вышла в финал турнира в Дубае
Итальянская теннисистка Ясмин Паолини в полуфинале турнира в Дубае обыграла румынку Сорану Кирстю со счетом 6:2, 7:6 (8:6).
Встреча продолжалась 1 час 59 минут. На счету 28-летней итальянки 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В финале турнира Паолини встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Анна Калинская (Россия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Ясмин Паолини (Италия) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:2, 7:6 (8:6)
Новости