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23 февраля, 18:13

Паолини обыграла Кирстю и вышла в финал турнира в Дубае

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини в полуфинале турнира в Дубае обыграла румынку Сорану Кирстю со счетом 6:2, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. На счету 28-летней итальянки 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В финале турнира Паолини встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Анна Калинская (Россия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ясмин Паолини (Италия) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:2, 7:6 (8:6)

Сорана Кирстя
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