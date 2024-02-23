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23 февраля, 20:08

Калинская победила Свентек и вышла в финал турнира в Дубае

Алина Савинова
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Анна Калинская.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал турнира WTA 1000 в Дубае.

В полуфинале 25-летняя россиянка за 1 час 42 минуты одолела первую ракетку мира Игу Свентек из Польши — 6:4, 6:4.

Калинская 1 раз подала навылет, не допустила ни одной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Свентек 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Спортсменка из России обыграла третью теннисистку из топ-10 в этом турнире — ранее она победила Елену Остапенко (9) и Кори Гауфф (3). При этом Калинская попала в основную сетку соревнования в Дубае через квалификацию.

В финале «тысячника» Калинская встретится с итальянкой Ясмин Паолини.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анна Калинская (Россия, Q) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:4, 6:4

Теннис
Анна Калинская
Ига Свентек
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