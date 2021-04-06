Бабош и Кудерметова вышли во второй раунд парного турнира в Чарльстоне
23:25
Венгерская теннисистка Тимеа Бабош и россиянка Вероника Кудерметова пробились во второй раунд турнира WTA в Чарльстоне (США) в парном разряде. В первом раунде они победили японский дуэт Мисаки Дои/Нао Хибино — 6:3, 6:4.
В следующем круге их соперницами станет чешская пара Мария Боузкова/Люси Градецка.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Тимеа Бабош/Вероника Кудерметова (Венгрия/Россия, 2) — Мисаки Дои/Нао Хибино (Япония) — 6:3, 6:4
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