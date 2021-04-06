Бабош и Кудерметова вышли во второй раунд парного турнира в Чарльстоне

Венгерская теннисистка Тимеа Бабош и россиянка Вероника Кудерметова пробились во второй раунд турнира WTA в Чарльстоне (США) в парном разряде. В первом раунде они победили японский дуэт Мисаки Дои/Нао Хибино — 6:3, 6:4.

В следующем круге их соперницами станет чешская пара Мария Боузкова/Люси Градецка.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Тимеа Бабош/Вероника Кудерметова (Венгрия/Россия, 2) — Мисаки Дои/Нао Хибино (Япония) — 6:3, 6:4