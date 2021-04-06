Путинцева пробилась во второй круг турнира в Чарльстоне
22:45
Юлия Путинцева из Казахстана вышла во второй круг теннисного турнира в Чарльстоне. В первом круге она в двух сетах с одинаковым счетом 6:2, 6:2 переиграла соотечественнику Зарину Дияс.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Юлия Путинцева (Казахстан, 11) — Зарина Дияс (Казахстан) — 6:2, 6:2
Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 6:1, 6:3
Хэйли Баптист (США, WC) — Кэролайн Доулхайд (США, LL) — 6:3, 6:3
Онс Жабер (Тунис, 12) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:2, 6:2
Слоан Стивенс (США) — Ван Синьюй (Китай, LL) — 6:2, 6:4
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