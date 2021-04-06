Путинцева пробилась во второй круг турнира в Чарльстоне

Юлия Путинцева из Казахстана вышла во второй круг теннисного турнира в Чарльстоне. В первом круге она в двух сетах с одинаковым счетом 6:2, 6:2 переиграла соотечественнику Зарину Дияс.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан, 11) — Зарина Дияс (Казахстан) — 6:2, 6:2

Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 6:1, 6:3

Хэйли Баптист (США, WC) — Кэролайн Доулхайд (США, LL) — 6:3, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 12) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:2, 6:2

Слоан Стивенс (США) — Ван Синьюй (Китай, LL) — 6:2, 6:4