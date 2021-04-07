Наварро и Гауфф вышли во второй круг турнира в Чарльстоне
07:20
Американка Эмма Наварро переиграла мексиканку Ренату Сарасуа в первом круге турнира в Чальстоне. В другом матче американка Кори Гауфф выиграла у Цветаны Пиронковы из Болгарии.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Эмма Наварро (США, WC) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:4, 6:3
Кори Гауфф (США, 14) — Цветана Пиронкова (Болгария) — 6:3, 6:0
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...