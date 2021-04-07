Наварро и Гауфф вышли во второй круг турнира в Чарльстоне

Американка Эмма Наварро переиграла мексиканку Ренату Сарасуа в первом круге турнира в Чальстоне. В другом матче американка Кори Гауфф выиграла у Цветаны Пиронковы из Болгарии.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Наварро (США, WC) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:4, 6:3

Кори Гауфф (США, 14) — Цветана Пиронкова (Болгария) — 6:3, 6:0