Азаренко вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Белоруска Виктория Азаренко обыграла чешку Барбору Крейчикову в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) — 6:3, 7:5.
В следующем круге Азаренко встретится с победительницей матча Дженнифер Брэди (США) — Донна Векич (Хорватия).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 11) — 6:3, 7:5
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