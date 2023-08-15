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Сегодня, 21:53

Азаренко вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Руслан Минаев
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Виктория Азаренко.
Фото USA Today Sports

Белоруска Виктория Азаренко обыграла чешку Барбору Крейчикову в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) — 6:3, 7:5.

В следующем круге Азаренко встретится с победительницей матча Дженнифер Брэди (США) — Донна Векич (Хорватия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 11) — 6:3, 7:5

Теннис
Виктория Азаренко
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