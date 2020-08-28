Азаренко в финале «Мастерса» в Цинциннати сыграет с Осакой

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в трех сетах обыграла британку Джоанну Конту (4:6, 6:4, 6:1) и пробилась в финал турнира. Ее соперницей станет японка Наоми Осака, которая ранее в двух сетах справилась с бельгийкой Элисе Мертенс — 6:2, 7:6 (7:5).

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 1 950 079 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Джоанна Конта (Великобритания, 8) — 4:6, 6:4, 6:1